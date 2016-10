(rtn) Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am frühen Sonntagabend auf der A 1 kurz hinter der Auffahrt Bad Oldesloe fünf Menschen verletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Reinfeld für längere Zeit voll gesperrt.



Ein Autofahrer aus Dänemark hatte vermutlich zu spät einen Stau bemerkt, der sich nach einem Auffahrunfall gebildet hatte. Er fuhr mit seinem Toyota in einen Fiat hinein. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, deshalb hatte die Leitstelle ein Großaufgebot von Rettungskräften zum Unfallort geschickt. Alle Verletzten wurden am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt und danach ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten bildete sich ein langer Stau. Dieser reichte fast bis zum Autobahnkreuz Bargteheide zurück.



Im Einsatz waren: FF Bad Oldesloe, FF Reinfeld, Rettungsdienst mit zahlreichen Rettungswagen, Leitender Notarzt, Org.-Leiter Reitungsdienst, Technische Einsatzleitung (TEL), Rettungshubschrauber Christoph Hansa und die Autobahnpolizei