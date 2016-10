Feuerwehr löscht Schuppenbrand

Großhansdorf (rtn) Ein Feuer hat in der Nacht einen größeren Schuppen im Garten eines Einfamilienhauses an der Sieker Landstrasse komplett in Schutt und Asche gelegt. Mit Video.



Anwohner hatten gegen 23 Uhr den Brand entdeckt und den Notruf gewählt. Als die ersten Feuerwehrrleute wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, brannte der Schuppen bereits in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz löschten mehrere Angriffstrupps die Flammen ab und verhinderten durch den massiven Löscheinsatz, dass die Flammen einen weiteren in der Nähe stehenden Schuppen erfasste. Nach ersten Angaben der Polizei entstand das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt.

Im Einsatz waren: FF Großhansdorf, Rettungsdienst und Polizei