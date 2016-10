(rtn) Sie zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Schauspielerinnen. Ab Donnerstag ist sie in der Komödie "Willkommen bei den Hartmanns" zu sehen. Senta Berger spricht über die Zusammenarbeit mit ihrem Sohn Simon Verhoeven.



Simon Verhoeven, Regisseur

Er führte Regie bei der Kino-Komödie. Es geht um eine Familie, die einen afrikanischen Flüchtling aufnimmt. In der Sendung sagt Verhoeven, wie er die Flüchtlingskrise aktuell erlebt.



Karin Steinberger, Journalistin

Seit zehn Jahren schreibt sie über den Fall Jens Söring, der seit 30 Jahren in Amerika im Gefängnis sitzt. Steinberger erzählt Sörings Geschichte.



Gail Marshall, Rechtsanwältin

Seit 1995 ist sie als Rechtsanwältin für Jens Söring tätig. Marshall sagt: "Bei dem Gerichtsverfahren sind sehr viele Fehler passiert." Sie erzählt von ihren Begegnungen mit Söring.



Dr. Andy Griffith, Polizei-Berater

Griffith war 30 Jahre als Polizist tätig und gilt heute als Experte für Vernehmungen. Er gibt seine Einschätzung zum Fall und erklärt, warum Söring sein Geständnis zum Verhängnis wurde. Quelle: ZDF