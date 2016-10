Hamburg (rtn) Ein Feuer hat im Dreieck zwischen Boberg , Havighorst und Mümmelmannsberg im KLGV 626 eine Gartenlaube komplett zerstört.



Als die Feuerwehrleute am Brandort eintrafen brannte die Laube bereits lichterloh. Probleme gab es mit der Löschwasserversorgung, da die Laube die Letzte am Feldrand war. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Fast zwei Stunden lang dauerte es, dann waren auch die letzten Brandnester gelöscht. Die Brandursache ist unklar. Noch am Brandort nahm die Polizei die Ermittlungen auf.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Boberg, Kirchsteinbek und die Polizei