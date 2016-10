Großhansdorf (rtn) Nachdem einen größere Menge Benzin aus einem Mercedes-Oldtimer in der Tiefgarage einer Firma am Ahrensfelder Weg ausgelaufen war, hatten Anwohner die Feuerwehr informiert.



Unter Atemschutz nahmen die Feuerwehrleute Messungen im Gebäude vor und stellten erhöhte Werte fest. Daraufhin ordnete Feuerwehr-Einsatzleiter Peter Jarchow die Evakuierung des Gebäudes an. Dann wurden die ausgelaufenen Kraftstoffe mit Bindemitteln abgestreut und der Tank des 450 SLC (Baujahr 1974) leergepumpt. Zum Schluss der Arbeiten wurde das Gebäude mit Druckbelüftern belüftet und der Oldtimer mit Muskelkraft aus der Tiefgarage geholt.