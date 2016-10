rtn/ots) Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat bei einem Großeinsatz in Handewitt mehrere klein- und großkalibrige Waffen beschlagnahmt. Die Waffenbesitzer, ein Ehepaar aus Handewitt, war zuvor durch die zuständige Waffenbehörde als nicht zuverlässig zum Besitz von Waffen eingestuft worden. Sie gaben an "Reichsbürger" zu sein.

Der 73-jährige Mann und dessen 69 Jahre alte Ehefrau sind aufgrund eigener Erklärungen an den Kreis Schleswig-Flensburg und der Polizei als sogenannte Reichsbürger anzusehen. Sie lehnen daher die Zugehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland und den Status der deutschen Staatsbürgerschaft ab. Zusätzlich handelt es sich bei den Personen um Sportschützen.



Daher wurden sie von der Waffenbehörde aufgefordert, ihre Waffenbesitzkarten, die angemeldeten zwei Pistolen, zwei Revolver, eine Repetier- sowie eine Selbstladebüchse auszuhändigen. Das Ehepaar händigte sämtliche Waffen nach Aufforderung aus. Gegen

sie wird nun wegen einer Straftat nach dem Waffengesetz ermittelt.



Bei ähnlichen Einsätzen im Zusammenhang mit sogenannten Reichsbürgern kam es bundesweit in der Vergangenheit zu Widerstandhandlungen und teilweise zur Abgabe von Schüssen auf Polizeibeamte. Um die Einsatzkräfte zu schützen, war auch das SEK deshalb mit eingesetzt.