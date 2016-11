(rtn) Am 17. Oktober 2016 fiel die erste Klappe für SO WAS VON DA in Hamburg, der Verfilmung des gleichnamigen Kult-Romans von Timo Hanekamp über die letzte Nacht eines Musikclubs auf dem Hamburger Kiez. Wir waren heute am Set.

Regisseur Jakob Lass (LOVE STEAKS) setzt für SO WAS VON DA auf ein innovatives Konzept: die Verfilmung wird die erste improvisierte Adaption eines Romans. Die Schauspieler werden mit einem Ausschnitt der echten Welt konfrontiert, müssen in und mit ihr spielen. Anstatt vor künstlichen Kulissen und nach einem konventionellen Drehbuch wird in einem echten Hamburger Club gedreht. Die Werktreue der Romanverfilmung besteht also nicht in einer Reproduktion der Dialoge aus dem Buch, sondern darin, das Lebensgefühl des Romans auf die Leinwand knallen zu lassen.



Fototermin im Club Rakete am 01.11.2016 mit: Mathias Bloech, Jakob Lass, Bela B, Niklas Bruhn, David Schütter und Esther Blankenhagel