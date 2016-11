(rtn) Bei einem Unfall wurden am späten Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt.

In Fahrtrichtung Kröppelshagen waren in Börnsen aus bisher unbekannter Ursache zwei Skoda und ein Mercedes zusammengeprallt.



Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Verletzten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute klemmten die Batterien der Unfallfahrzeuge ab, streuten ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab, und räumten die Fahrbahn. Die Polizei hatte während der Rettungs- und Bergungsarbeiten die B 207 gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und einem Stau.



Im Einsatz waren: FF Börnsen, FF Kröppelshagen-Fahrendorf , Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und die Polizei