(rtn) Mit vielen prominenten Gästen feierte Til Schweiger am Mittwochabend in Hamburg die Eröffnung seines ersten Restaurants Barefood Deli.



Sein Restaurant, das auch kulinarische Kreationen des Schauspielers selbst anbietet, öffnet am Freitag für alle Gäste – und bietet auch ein hauseigenes Bier.



Knapp 200 Plätze auf zwei Etagen – und vieles aus den Filmen und der privaten Welt des Produzenten, Regisseurs und Schauspielers. Szenen- und Setfotos aus „Keinohrhasen“, „Kokowääh“ und „Honig im Kopf“ hängen ebenso an den Wänden wie ein Bild seiner Eltern. Auch ein eigenes Bier hält der Neu-Gastronom parat: das „Tils“, 4,8 Prozent, gebraut in Bayreuth. Wer das Lokal testen will, findet es in der Lilienstraße 5 - 9 in Hamburg. Quelle: /dpaNOZ



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Bruno Labadia, Thomas Helmer, Til Schweiger und Freundin Marlene Shirely, Luna Schweiger, Dana Schweiger, Udo Lindenberg, Yasmina Filali, Thomas Helmer, Erdal Yıldız, Wladimir Klitschko , Fahri Yardim, Ralph Herforth, Kasem Hoxha, Paula Paul, Tim Wilde, Olli Dittrich, Oscar Ortega & Oscar Ortega Sanchez (Vater & Sohn), DJ Smash, Pheline Roggan, Susan Atwell, Claus Strunz, Anne Meyer-Minnemann