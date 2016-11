(rtn) Nach dem Feuer in einem Geflügelhof in Schwedeneck (Sprengerhof) ist die Brandursache noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zwei Mitarbeiter der Hühnerfarm wurden vorsorglich wegen des Verdachts auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.







Elf weitere Angehörige des Betriebes blieben unverletzt. Das Feuer wurde gegen 11.15 Uhr aus einem Hühnerstall gemeldet und griff rasch um sich. Als die Einsatzkräfte am Brandort erschienen, brannte der Stall mit den Grundmaßen von etwa 90 x 40 m in voller Ausdehnung. Darin verendeten rund 22000 Hühner. Die Rauchsäule war weithin über die Ostsee und bis Eckernförde zu sehen. Die Kripo Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Feuer war gegen 12.50 Uhr gelöscht. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet.