(rtn) Hollands Jazz-Pop-Smaragd Caro Emerald schaut für ein paar Dates in Deutschland vorbei, mit neuem Album im Reisegepäck. Am 7. November ist die Künstlerin im CCH Hamburg zu Gast.

Die bisherige Erfolgs-Vita der heissblütigen Niederländerin liest sich wie ein wundervoller Traum: Mit «Deleted Scenes From The Cutting Room Floor» verkaufte sie auf Anhieb weltweit fast zwei Millionen Einheiten. Nach diversen internationalen Auszeichnungen wie dem Echo, der Goldenen Kamera oder dem MTV Music Award war die Amsterdamer Pop-Diva gestern im Kaufleuten in Zürich zu Gast.