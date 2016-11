(rtn) Fünfzig neue Folgen „"Verrückt nach Meer" werden ab 24. November 2016 im Ersten zu sehen sein - und so exotisch war es noch nie!

Die Kreuzfahrt geht diesmal von Costa Rica quer über den Pazifik durch die Südsee nach Australien, Asien und Arabien. Mit an Bord sind: VoXXClub-Gründungsmitglied Julian David und Schlagerstar Maxi Arland. Fototermin am 03.11.2016 in Hamburg mit Maxi Arland und Julian David