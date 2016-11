Hamburg (rtn/ots) - MEWA Textil-Service hat den PR-Bild Award 2016 gewonnen. Das preisgekrönte Foto des Unternehmens aus Wiesbaden zeigt zwei Bauarbeiter, die auf einem Gerüst extrem riskanten Sport treiben. Unternehmenssprecherin Vanessa Jung nahm am Donnerstagabend vor 300 geladenen Gästen im Internationalen Maritimen Museum Hamburg den Preis entgegen.







Der Textil-Hersteller produzierte das Bild im Rahmen einer Kommunikationskampagne für die Produktlinie 'MEWA Dynamic Construct'. Mit dem Siegermotiv setzte sich MEWA gegen rund 1.500 Bewerbungen durch. Der PR-Bild Award wird alljährlich von der dpa-Tochter news aktuell für herausragende Fotografie von Unternehmen und PR-Agenturen vergeben.



Überreicht wurde die Trophäe von Peter Kropsch, der ab Februar 2017 als Vorsitzender der Geschäftsführung an der Spitze der Deutschen Presse-Agentur (dpa) steht. Das Foto mit dem vollständigen Titel "MEWA Dynamic Construct. Offizieller Ausrüster für mehr Bewegungsfreiheit" überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermaßen und erreichte das beste Gesamturteil. Fotografiert hat es Jann Klee.



"Eine großartige Kampagne von MEWA", sagte Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des begehrten Branchenpreises. "MEWA hat es geschafft, Arbeits- und Schutzbekleidung außerordentlich dynamisch und spektakulär in Szene zu setzen. Wir sehen Bauarbeiter die alles geben, die schnell sind, die sich auspowern in luftiger Höhe. Eine tolle Story. Rasant und energiegeladen fotografiert. Alles sehr realistisch und weit ab von künstlicher Instagram-Optik. Ein würdiges Siegerbild", so Edith Stier-Thompson weiter.



Insgesamt hat news aktuell am Abend Bilder aus acht Kategorien ausgezeichnet. Darunter mit dem Motiv "13 Sterne am Gipfel - Bietschhorn" von Lightandsummits das PR-Bild des Jahres aus der Schweiz. TV-Moderatorin Jule Julia Gölsdorf überreichte zusammen mit news aktuell-Sprecher Jens Petersen die Preise der einzelnen Kategorien.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Jens Petersen, Jule Julia Gölsdorf, Maja Prinzessin von Hohenzollern, Brita Segger Joerg Boecker & Jessica, Manou Lubowski, Edith Stier Thompson, Frank Stadthoewer, Lena Juengling, Lars Haider, Vanessa de Lacaze, Annika de Buhr, Maren Bockholdt, Boris Entrup, Benjamin Matthews, Julia Stinshoff