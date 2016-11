Großeinsatz nach Gefahrgutunfall

Trittau (rtn) Nachdem bei der Firma Rotexmedica mehrere Hundert Liter einer Lauge versehentlich in einen Säuretank gepumpt wurden, kam es am Freitag zu einem größeren Einsatz für Feuerwehr, Löschzug Gefahrgut (LZG) und Rettungsdienst.



Drei Mitarbeiter wurden verletzt und zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.Gegen 11 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. "Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und die Produktion wurde sofort gestoppt", sagte Herstellungsleiter Kai-Uwe Harms am Einsatzort. Durch das Versehen sei es es zu einer chemischen Reaktion gekommen, Hitze und giftige Dämpfe waren die Folge. Alle 156 Mitarbeiter der Produtkion mussten den betroffenen Bereich verlassen und wurden in einem gesonderten Raum untergebracht. Nach Abschluss der Arbeiten wurden die Mitarbeiter ins Wochenende entlassen. Eine Spezialfirma aus Lübeck wurde mit der Entsorgung des Laugengemischs beauftragt.