The Cure auf Tour

(rtn) Insgesamt 30 Konzerte in 17 europäischen Ländern spielt die Band im Herbst 2016. Ihr einziges Konzert in Norddeutschland gaben The Cure am 17. Oktober in Hamburg. Im November sind The Cure in Stuttgart, Frankfurt, Leipzig und Köln zu sehen.



Vor genau 40 Jahren begann sein Einstieg in die Musikwelt - Robert Smith, 57 Jahre alter Brite und Begründer der Band The Cure. Zwischen Punk und Wave fanden er und seine wechselnden Mitmusiker ihren Stil, der The Cure in den 80er-Jahren zunächst zu Helden der Gothic-Bewegung werden ließ, später dann zu einem kommerziellen Popact. Die Band hat in der Zwischenzeit 13 Studioalben geschaffen und treue Fans in der ganzen Welt. Quelle: ndr.de