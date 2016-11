(rtn) Senta hat Simon, Margie Bill und Angelo einen Clan. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Mutter und Sohn, wie motiviert man eine Jungshorde und welche Neuigkeit hat Angelo?





In der 782. Ausgabe der NDR Talk Show am 04.11.2016 hatten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste in der Sendung: Senta Berger & Simon Verhoeven, Martin Rütter, Margie Kinsky & Bill Mockridge, Olaf Schubert, Jan Frodeno, Dana Schweiger und Ralf Dümmel



Senta Berger und Simon Verhoeven

Sie ist eine der beliebtesten Schauspielerinnen des Landes und ihr Sohn ein sehr erfolgreicher Regisseur - doch bisher hatten Senta Berger (75) und ihr Sohn Simon Verhoeven (44) noch nie die Gelegenheit zusammen zu drehen. Jetzt haben sie das geändert und einen gemeinsamen Film gemacht.

In "Willkommen bei den Hartmanns" beschäftigen sie sich mit der aktuellen Flüchtlingssituation. Welche Herausforderungen es bei der Zusammenarbeit von Mutter und Sohn gab und warum ihnen das Thema des Films besonders am Herzen liegt erzählen beide in der NDR Talk Show.



Ralf Dümmel

Er ist der wahre König der Löwen, denn er hat die mit Abstand meisten Investments in der aktuellen Staffel: Höhle der Löwen getätigt. Das VOX-Format hat auch in diesem Jahr wieder alle Quotenrekorde gebrochen. Der erfolgreiche Unternehmer, der in Bad Segeberg geboren wurde, erzählt in der NDR Talk Show anlässlich der ARD-Themenwoche: "Zukunft der Arbeit" welche Anforderungen heute an Arbeitgeber und Arbeitnehmer gestellt werden.



Jan Frodeno

Zweimal hintereinander hat er das härteste Rennen der Erde gewonnen und wieder einmal die Weltelite in den Schatten gestellt. Der Ironman auf Hawaii, der dort seit 1978 ausgetragen wird, gilt nach wie vor als das Mekka unter Triathleten. Die Anforderungen: 3,86 Kilometer durch den Pazifik schwimmen, anschließend 180,2 Kilometer Rad fahren durch die Lavawüste und dann noch einen 42,195 Kilometer-Marathon laufen. Im Oktober 2016 konnte der 35-Jährige seinen Titel beim Ironman Hawaii souverän verteidigen und wurde Weltmeister über die Triathlon-Langdistanz. Um sein intensives Training effektiv und wetterunabhängig gestalten zu können, hat Jan Frodeno zwei Wohnsitze: einen in Spanien und einen in Australien bei seiner Frau. In der NDR Talk Show lernt das Publikum nicht nur einen einzigartigen Weltathleten kennen, sondern erfährt Wissenwertes über eine Sportart, die für viele an Wahnsinn grenzt.



Angelo Kelly

Als Mitglied der Kelly-Familie hat er Musikgeschichte geschrieben: Angelo Kelly, geboren 1981, ist der jüngste des berühmten Clans. Angelo war auch der Leadsänger des Mega-Hits "An Angel", der 1994 den kommerziellen Durchbruch für die Familie bedeutete. Vorher machte die Kelly-Family bereits viele Jahre Straßenmusik, Angelo lernte früh Gitarre und war bereits als vierjähriger auf CD zu hören. Mit sieben schreibt er sein erstes Lied und als 1994 mit dem Album "Over the Hump" plötzlich alle Welt weiß, wer die Kelly Family ist, findet sich der Teenie in Bravo-Homestories und unter Fan-Brief-Bergen wieder. Seit 1998 ist er mit Kira zusammen, seit 2005 sind sie verheiratet und hat fünf Kinder mit ihr. Gemeinsam mit seiner eigenen "kleinen" Familie macht Angelo auch erfolgreich Musik. In der NDR Talk Show wird der 34-Jährige ein Geheimnis lüften, das es in sich hat.



Martin Rütter

"Der will doch nur spielen" oder "sonst macht er das nie", das sind typische Sätze, die Hundebesitzer Joggern, Radfahrern und besorgten Eltern entgegenrufen, wenn ihr geliebter Vierbeiner mal wieder aus dem Ruder läuft. Martin Rütter kennt diese Ausreden alle. Und er weiß: Nicht der Hund ist das Problem, sondern sein Herrchen/Frauchen. Der Hundeversteher ist Deutschlands bekanntester Hundetrainer. Er betreibt Hundeschulen, schreibt Ratgeberbesteller und amüsiert sein Publikum in Bühnenshows. Im Fernsehen wurde er durch die Sendung "Der Hundeprofi" bekannt, in der er knifflige Probleme von Hund und Besitzer löst. In seinem aktuellen Bühnenprogramm "nachSITZen" wäscht er Hundebesitzern und -liebhabern wieder gehörig den Kopf und spielt wieder mit allen Klischees rund um des Deutschen liebstes Tier.



Olaf Schubert

Endlich bekommt er, was er verdient: einen eigenen Kinofilm. Er ist der intellektuelle Exportschlager Sachsens, das Alphatierchen Dresdens und als solches mittlerweile weit über die Grenzen des Freistaates hinaus bekannt. Olaf Schubert: Sprachwunder in gelbem Pullunder und einer schlecht sitzenden Jeans. Wenn der selbsternannte Betroffenheitslyriker aus Dresden loslegt, bleibt kein Auge trocken. Schubert kann als Liedermacher, Poet und Schauspieler auf ein ereignisreiches Leben zurückblicken. Das Allroundtalent sieht sich als Mittler zwischen Kunst und Sozialabbau. Im November 2016 wird er das erste Mal auf großer Leinwand zu sehen sein.



Dana Schweiger

Die Amerikanerin ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin sondern vor allem liebevolle Mutter von vier Kindern. In diesem Sommer ist sie mit ihrer jüngsten Tochter Emma zurück in die USA gezogen. Welche Werte sie ihren Kindern mitgegeben hat und mitgibt, erzählt sie in der neuen Personality-Doku: "6 Mütter", zusammen mit unter anderem Ute Lemper und Anni Friesinger und natürlich in der NDR Talk Show. Passend zu den US Wahlen nächsten Dienstag gibt die Amerikanerin ihre ganz persönliche Einschätzung dazu preis.



Margie Kinsky und Bill Mockridge, Schauspieler und Kabarettisten

Sie sind seit mehr als 30 Jahren verheiratet und habe sechs Söhne: die Schauspieler und Kabarettisten Margie Kinsky und Bill Mockridge. Sechs Söhne? "Ich hab alles ausprobiert, Socken angelassen, Vollmond abgewartet, rosa Schleifchen ins Haar gebunden …", sagt Margie Kinsky. Glücklicherweise ist die einzige Frau in der Familie mit einer großen Portion Temperament gesegnet. Und Ehemann Bill sagt über sie: "Margie hat das Sternbild Stier. Wenn sie Rot sieht, willst du kein Torero sein." Die Jungen kamen ab 1984 in kurzen Abständen auf die Welt, sind inzwischen alle zu Hause ausgezogen und arbeiten heute im künstlerischen Bereich. Gemeinsam steht die Familie jetzt wieder vor der Kamera in der neuen Staffel ihrer WDR-Sitcom "Die Mockridges - Eine Knallerfamilie". Wie turbulent es in einer Familie mit sechs Söhnen zugeht, einer saß zu Weihnachten bekifft in der Kirche, ein anderer musste nachts um drei Uhr von der Polizeistation abgeholt werden, und viele Geschichten aus dem Leben der Großfamilie mit viel Humor erzählen sie in der NDR Talk Show. Quelle: ndr.de