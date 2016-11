rtn) Gestern war Generalprobe, heute heißt es "Vorhang auf, Film ab". Das Orchesters der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf bringt unter der musikalischen Leitung von Thomas Keller ein musikalische Highlight auf die Bühne. Das Orchester präsentiert heute bei einem Konzert bekannte Musiktitel aus großen Kinofilmen.





"Die Musiker haben eifrig für dieses Konzert geprobt", freut sich Dirigent Thomas Keller, "das Publikum kann sich auf spektakuläre Darbietungen freuen, sogar einige Kameraden aus der Einsatzabteilung nehmen daran teil. Kommen Sie also in die musikalische Kinovorstellung und freuen sich auf viele schöne Erinnerungen."



Der "Film geht ab" am 05. November 2016 um 19.00 Uhr im Emil-von-Behring-Gymnasium, Sieker Landstraße 203 in Großhansdorf. Karten sind an der Abendkasse für € 12,00 erhältlich oder aber im Vorverkauf bei Lotto-Tabak-Geschäft, Eilbergweg 16 in Großhansdorf zzgl. Vorverkaufsgebühr. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt