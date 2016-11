(rtn) Mit ihrem vierten Album im Gepäck ist Beatrice Egli mit Band auf großer Hallen-Tournee durch Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und Dänemark unterwegs. Gestern war die Schweizerin in der Sparkassen-Arena-Kiel zu Gast.



Am 6. November ist Beatrice Egli im CCH Hamburg zu sehen. Egli Fans dürfen sich auf eine grandiose Bühnenshow mit atemberaubenden Lichteffekten großer Live-Band und Tänzern freuen, die die Bühne zum Beben bringen werden! Die Künstlerin kündigt eine fulminante Tour mit allen musikalischen Highlights ihrer Karriere an - eine dynamische und hoch emotionale Show der Superlative, die alles zu bieten hat, was das Schlagerherz höher schlagen lässt: jede Menge Party und Glamour aber auch besinnlich-intime Momente, in denen Beatrice Egli ihre persönlichen Erfahrungen der letzten Jahre auf musikalische Weise mit ihren Fans teilt.