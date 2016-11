rtn) Wird gute Jugendarbeit gemacht, gibt es auch keine Nachwuchssorgen. Rund 75 Prozent der Einsatzabteilung der FF Trittau kommen aus der Jugendfeuerwehr. Was im Gründungsjahr 1976 begann blickt damit auf 40 Jahre erfolgreiche Geschichte zurück.



"Am 30. April 1976 war die FF Trittau schon damals ganz vorne mit dabei", begann Trittaus Bürgermeister Oliver Mesch seinen Dank an die Wehr. "Es war die siebte Jugendwehr im Kreis Stormarn. Heute haben die meisten Feuerwehren im Kreis eine Jugendfeuerwehr, mittlerweile sind es 36 an der Zahl. 21 Jugendliche waren es damals, und einige von ihnen sind heute als gestandene Mannsbilder auch unter uns. Dass es eine richtige und weise Entscheidung unserer Altvorderen vor vierzig Jahren war eine Jugendfeuerwehr zu gründen, hat sich an Euch, liebe Jugendwehr und der tollen Truppe die ihr seid gezeigt".



Weitere Grußworte aus dem Kreisfeuerwehrverband, der Amtwehrführung und der befreundeten Wehren schlossen sich an. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Musikzug der FF Trittau.