(rtn) Bei einem Unfall wurde am Sonntagabend ein Autofahrer auf der A 1 zwischen Ahrensburg und Bargteheide verletzt.



Erstmeldungen wonach der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden wäre, bestätigten sich nicht. Kurz vor Eintreffen der alarmierten FF Großhansdorf war der Mann vom Rettungsdienst aus dem Fahrzeug herausgeholt, und versorgt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Auf der Suche nach möglichen weiteren Verletzten sägten die Feuerwehrleute Bäume und Buschwerk ab.





Nach Angaben der Polizei war der Mann aus noch unbekannter Ursache mit seinem BMW etwa 1000 Meter vor der Raststätte Budikate von der Autobahn abgekommen, etwa fünfzig Meter weit durch die Böschung geschrammt, und dann gegen einen Baum geprallt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war ein Fahrstreifen in Höhe der Unfallstelle gesperrt. Zu Behinderungen kam es nicht.