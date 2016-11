(rtn) Vermutlich nach einem technischen Defekt ist am Sonntagabend direkt an der Autobahnausfahrt Bad Oldesloe ein fast neuer Mercedes-Kombi komplett ausgebrannt. Mit Video der Löscharbeiten.



Autofahrer hatten die Flammen im hinteren Bereich des Fahrzeuges gesehen und die Fahrerin mit Lichtsignalen auf das Feuer aufmerksam gemacht. Die 61-Jährige Mercedes-Fahrerin hatte den Brand selbst nicht bemerkt. Sie fuhr das Fahrzeug an den Straßenrand und brachte sich in Sicherheit. Sie blieb unverletzt. Feuerwehrleute löschten unter Atemschutz das brennende Fahrzeug. Danach kontrollierten sie das ausgebrannte Wrack mit einer Wärmebildkamera. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei zunächst die B 208 in beide Fahrtrichtungen gesperrt, leitete danach den Verkehr wechselseitig an der Einsatzstelle vorbei.



Im Einsatz waren: FF Bad Oldesloe, FF Rethwischfeld, Rettungsdienst und Polizei