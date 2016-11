(rtn) Gemeinsam mit ARD-Moderatorin Mareile Höppner ist der ARD-Adelsexperte nach Windsor gereist – in die Stadt und zu dem Schloss, das der heute in Europa wichtigsten Monarchie den Namen gab. Von Windsor aus führen Rolf Seelmann-Eggebert und Mareile Höppner durch das bewegte Jahrhundert.



Zwei Jahrhunderte lang hatte das englische Königshaus einen deutschen Namen getragen – erst „Hannover“, dann „Sachsen-Coburg und Gotha“. Am 17. Juli 1917 verfügte König Georg V. jedoch, „dass das königliche Haus und die Familie ab sofort den Namen ‚Windsor‘ tragen solle und auf alle deutschen Titel und Würden zu verzichten sei.“ Je länger sich der Erste Weltkrieg hinzog, desto feindlicher verhielten sich die Briten gegenüber den Deutschen. Die Umbenennung sicherte damals die Existenz der Krone.



In den hundert Jahren, die seitdem vergangen sind, schien der Fortbestand der Monarchie Großbritanniens mehr als einmal gefährdet. In seiner dreiteiligen Dokumentation „Die Windsors – 100 turbulente Jahre“ beleuchtet Rolf Seelmann-Eggebert ihre guten und schlechten Zeiten. Er beschreibt die Rolle der Queen und ihres vermutlichen Nachfolgers Charles und fragt, welchen Herausforderungen sich die neue Generation wird stellen müssen.



Sendetermin am 25. Dezember 2016 von 19:15-20:00 Uhr in der ARD

Moderation Mareile Höppner und Rolf Seelmann-Eggebert, Produzent Florian Seelmann-Eggebert