(rtn) Erstmals seit drei Jahren kommt Katie Melua nach Deutschland auf Hallentour. Wie damals sind sieben Konzerte im Spätherbst angesetzt. Gestern war die Künstlerin mit dem georgischen Frauenchor Gori in der Sparkassen Arena Kiel zu Gast.

Bei ihren Auftritten wird die britisch-georgische Sängerin/Akustikgitarristin, die durch die Hits „Nine Million Bicycles“ und „The Closest Thing To Crazy“ berühmt geworden ist, wieder Songs einer neuen CD live präsentieren. Es handelt sich dabei um ein Winteralbum der Ausnahme-Künstlerin. Aufgenommen wurde die Disc zusammen mit dem Frauenchor Gori aus Georgien. Das 23-köpfige Vokal-Orchester begleitet sie auch live . Die auf den ersten Blick überraschende Kombination verspricht allerdings nicht nur höchst interessant zu klingen, sondern sollte auch perfekt in Einklang mit Meluas melodiöser Musik stehen. Diese pendelte in der Vergangenheit zwischen intimen, romantisch-melancholischen Pop und dezent rockigen Sounds mit vereinzelten Jazz-Farbtupfern. In jedem Fall passen die stimmungsvollen Konzerte der extrem erfolgreichen Musikerin (elf Millionen verkaufte Tonträger) perfekt zur Jahreszeit. Quelle: Sparkassen Arena