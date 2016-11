(rtn) Kaum war das Bild im Kasten, hatte es Kameldame Katharina nach der Pressekonferenz auf dem Gut Basthorst plötzlich sehr eilig. Das dichte Schneetreiben ging ihr wohl gewaltig auf den Keks. Kurzerhand warf sie Weihnachtsengel Astrid Ferch in den Schnee. Enno Freiherr von Ruffin half dem Engel wieder auf die Beine. Zum Glück ist ihm bei dem Missgeschick nichts passiert.



Grund für das Foto war die Pressekonferenz zum diesjährigen Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr am 18. und 19. November und an allen 4 Adventswochenenden, jeweils von 11 bis 19 Uhr seine Tore für die Besucher öffnen wird.



Die sorgfältig von Christa Seibt und dem Team von Gut Basthorst ausgesuchten und betreuten Kunsthandwerker präsentieren ihre Werke z. B. aus den Bereichen Holzverarbeitung, Schmiedekunst, Keramik, Schmuck und Leder, Puppenherstellung, Kunstmalerei, Weihnachtsschmuck, Mode und Trachten.



Mit viel Liebe hergestellte Produkte aus fast allen Bereichen, wie beispielsweise Holzverarbeitung, Schmiedekunst, Schmuck und Leder, Puppenherstellung, Glaskunst und Bleiverglasung, Korbflechterei, Kunstmalerei, Trachten und ländlicher Mode sowie Floristik und Antikem werden ebenso angeboten wie ausreichend kulinarische Spezialitäten. Vom Prager Schinken, ausgefallenen Wildspezialitäten, verschiedenen Käsesorten, Fischräucherei, Flammkuchen, deftigen Suppen, ofenfrisch gebackenem Brot, Crepes, Baisers, Fliederbeer-, Apfel- und Honigpunsch bis hin zu Bratäpfeln und heißen Maronen ist so ziemlich alles dabei, was das Herz begehrt.

Die stimmungsvoll hergerichtete "Almhütte" ist ein beliebter Ort zum Verweilen, Ausruhen und Genießen der angebotenen Köstlichkeiten geworden, aber selbstverständlich kann man auch im Gutsrestaurant "Zum Pferdestall" Gänsekeulen, Wildspezialitäten und andere Köstlichkeiten essen.



Weihnachtliche Blechbläser, romantische Kutschfahrten durch die winterliche Landschaft, wärmende Feuerkörbe, sowie ein strahlendes Feuerwerk aus Licht und Wasser sorgen für festliche Stimmung.



Auf die kleinen Gäste wartet der Weihnachtsengel in seiner Märchenwerkstatt. Hier kann nach Lust und Laune gespielt, musiziert, gebacken und gebastelt werden. Eltern können ihre Kinder ab vier Jahren für zwei Stunden in der Weihnachtswerkstatt unterbringen, um in Ruhe über den Weihnachtsmarkt zu flanieren. Als schöne Abwechslung für die Kinder gibt es wieder das Karussell, ein Autoscooter und das Bungee-Trampolin und an allen vier Adventswochenenden jeweils Samstags und Sonntags das beliebte Ponyreiten, "nicht stumpfsinnig im Kreis herum, sondern über das Gelände", betont Enno Freiherr von Ruffin.



Der Snow Dome aus Bispingen wird ein weiteres winterliches Highlight in Form eines großen Schneeberges nach Basthorst bringen, auf dem Kinder rodeln können. Erstmalig dabei ist auch Zirkus May, der mindestens zwei Vorstellungen an allen Tagen bei freiem Eintritt gibt.



Etwas ganz besonderes wird die auch Aufführung der Weihnachtsgeschichte mit zwölf Schauspielern sein, und natürlich sind auch Kamel, Esel, Kuh mit Kalb und Schafe dabei.



Am Freitag des ersten Adventswochenendes findet auch in diesem Jahr im Anschluss des Weihnachtsmarktes das Benefizkonzert mit Vicky Leandros statt. Am 25. November um 19.30 Uhr gibt die beliebte Sängerin ein großes Konzert zugunsten "Ein Herz für Kinder" und Einrichtungen für bedürftige Kinder im Hamburger Umland in der Basthorster St. Marien Kirche. Im Rahmen dieses Konzerts werden auch in diesem Jahr von Promis geschmückte Weihnachtsbäume Weihnachtsbäume versteigert.



Öffungszeiten: Basthorster Weihnachtsmarkt

Geöffnet am Freitag, den 18. November und Samstag, den 19. November 2016 sowie jeweils von Freitag bis Sonntag am 1., 2., 3. und 4. Advent von 11 bis 19 Uhr.