Die US-Wahl bei Lanz im ZDF

Hamburg (rtn) Seit 1999 lebt Ute Lemper in New York. In der Sendung erklärt Lemper, warum ihr Verhältnis zu den USA gespalten ist und sagt, wie sie den US-Wahlkampf erlebt hat.





Jan Fleischhauer, Journalist

Am 8. November stimmen die Wähler der USA darüber ab, wer ins Weiße Haus einzieht. Fleischhauer gibt seine Einschätzung und spricht über das öffentliche Bild der beiden Kandidaten.



Sandra Navidi, Finanzexpertin

Die Finanzexpertin kennt das Leben an der Wall Street und weiß, dass sich die Mehrheit Clinton als Präsidentin wünscht. Navidi erzählt von Clintons Nähe zur Wall Street.



Sebastian Pufpaff, Kabarettist

Er ist großer USA-Fan und absolvierte dort seinen Highschool-Abschluss. Viele seiner Freunde werden Trump wählen. In der Sendung sagt Pufpaff, wie er Clinton und Trump wahrgenommen hat.



Roger Johnson, US-Republikaner

Er hat bereits per Briefwahl seine Stimme für Donald Trump abgegeben. Johnson sagt, warum er Trump unterstützt hat und erklärt, warum Clinton für ihn eine "Riesenkatastrophe" wäre. Quelle: ZDF