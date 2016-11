(rtn) Marek Erhardt, Adisat Semenitsch, Dela Dabulamanzi, Oliver Dupont, Harald Effenberg und Jean-Philippe Adabra sind in der Komödie Winterhuder Fährhaus in dem Stück "Weihnachten auf dem Balkon" von Gilles Dyrek zu sehen. Regie führt Jürgen Wölffer. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.





Inhalt des Stücks:

Zwei Familien, zwei Balkone, 12 Rollen, aber nur sechs Schauspieler, die blitzschnell zwischen den Rollen wechseln müssen – das sind die Zutaten für Gilles Dyreks außergewöhnliche Komödie.

Endlich Weihnachten – das Fest der Liebe, der Verheißungen und Heilsversprechen. Auch bei zwei nebeneinander wohnenden Familien ist der Heiligabend in vollem Gange. Doch statt anheimelnder Ruhe und behaglichem Beisammensein entwickelt sich der Weihnachtsabend zum Albtraum der familiären Eintracht – wie es wohl jeder schon Mal zuhause erlebt hat. Austragungsort: der heimische Balkon. Und in den zwei „ganz normalen“ Familien herrscht jede Menge Konfliktpotential: Eine genervte Hausfrau und Mutter, eine glückliche Schwangere, eine resolute Schwiegermutter, zwei mal zwei gegensätzliche Brüder, ein eigensinniges Kind, ein pubertärer „Grufti“, ein falscher Arzt, ein richtiger Schlachter, ein Großvater und schließlich ein Weihnachtsmann lassen die familiären Abgründe für den Zuschauer zu einem höchstamüsanten Spektakel kulminieren, bei dem kein Auge trocken bleibt. Quelle: Komödie Winterhuder Fährhaus