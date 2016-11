(rtn) Verursacht durch hohe Schnee- und Eislasten ist am Donnerstag der Ast einer Eiche auf die Grotkoppel in Köthel gekracht, unmittelbar nachdem ein Vater mit seinem beiden Kindern unter dem großen Baum hindurch gegangen war.

Beim herunterfallen wurden weitere Äste in etwa fünf Meter Höhe abgeknickt. Wegen der unmittelbaren Gefahr ein Fall für die Feuerwehr.



Aus dem Korb der Drehleiter sägten die alarmierten Feuerwehrleute aus Köthel und Hamfelde die geknickten Äste ab. Unterstützt wurden sie dabei von der FF Glinde mit der Drehleiter. Förster waren indessen vor Waldspaziergängen. weil vor allem Eichen und Buchen in den Wäldern noch sehr viel Laub tragen, sei die Gefahr von Schneebruch derzeit sehr groß. Allen in den vergangenen Tagen rückten die Feuerwehrleute im Herzogtum Lauenburg zu über fünfzig Einsätzen nach Schneebruch aus.