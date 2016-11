(rtn) Der deutsche Singer-Songwriter Mark Forster war heute bei "Radio Hamburg-Musikentdecker Tim" im Funkhaus Spitalerstraße zu Gast. Er spielte live und unplugged seine aktuelle Single "Chöre", sowie als Coversong den Titel "Neuanfang" (im Original von Clueso) in der Live-Lounge von Radio Hamburg ein.



Mark Forster ist ein deutscher Singer-Songwriter aus dem pfälzischen Winnweiler. Nachdem er 2010 bei Four Music unter Vertrag genommen wurde, trat er 2012 im Vorprogramm der Tour von Laith Al-Deen auf und veröffentlichte kurz darauf sein Debütalbum ,,Karton“. Als 2014 sein zweites Album folgte, erreichte er mit der ersten Singleauskopplung ,,Au Revoir“ in Deutschland Platz 2 der Charts und erhielt 3x Gold. Der Song ,,Bauch und Kopf“, nach dem das Album benannt ist, brachte ihm den Gewinn beim Bundesvision Song Contest 2015. Sein drittes Album inklusive seiner aktuellen Single ,,Chöre“ ist im Juni 2016 erschienen. Quelle: RHH