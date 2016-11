(rtn) Mehrere Jahre arbeitete der Journalist Wolf von Lojewski als Auslandskorrespondent in Washington. In der Sendung bei Mrkus Lanz sagt von Lojewski, was der Wahlsieg von Donald Trump für die Amerikaner bedeutet.



Elisabeth Wehling, Linguistin

Als Sprachwissenschaftlerin hat sie sich intensiv mit Donald Trump beschäftigt. In der Sendung sagt Wehling, wie sie Trumps Rede nach dem Wahlsieg bewertet.



Christian Hacke, Politikwissenschaftler

Der Politikwissenschaftler sagt: "Man muss den Sieg Trumps nicht gleich verteufeln." Prof. Hacke spricht über die Schwächen und Stärken von Donald Trump.



Ina Müller, Sängerin und Moderatorin

Gerade erschien ihr Album "Ich bin die". Müller spricht über ihre persönlichen Texte, sagt wie sie mit dem Älterwerden umgeht und verrät, warum sie gerne über Krankheiten spricht.



Andreas Englisch, Journalist und Autor

Im Dezember wird der Papst 80 Jahre alt. In dem Bildband "Franziskus - ein Lebensbild" zeigt der Journalist das Leben von Franziskus. Englisch berichtet von seinen Papst-Begegnungen.