(rtn) Matthias Reim ist mit dem Album „PHOENIX“ auf einer große Konzerttournee unterwegs. Gestern war er mit Band in der Sparkassen Arena Kiel zu Gast.



Im vergangenen Jahr war der Künstler schwer erkrankt und lange war nicht klar, ob er jemals wieder singen würde. „Diese Krankheit war natürlich auch für mich ein Schock“ sagt der Künstler. „Aber im Nachhinein betrachtet war sie vielleicht das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte Zeit, über mein Leben zu reflektieren und auch über meine Musik. Jetzt fühle ich mich wie neugeboren – deshalb nenne ich das Album "Phoenix" - nach dem Drachenvogel, der verbrennt und immer wieder neugeboren wird. Denn das spiegelt mein Lebensgefühl wider"und ich glaube, das spürt man auch bei meinen Liedern", so Reim weiter. "Phoenix" ist das erste Album bei Sony Music / RCA Deutschland und ist wahrscheinlich das beste und vielseitigste Album des Künstlers seit vielen Jahren. Quelle: Sparkassen Arena Kiel