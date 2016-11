(rtn) Auf der Hamburger Reeperbahn hat Udo Lindenberg am Donnerstagabend den Start seiner Musical-Show «Hinterm Horizont» gefeiert.

Die Story vom «Mädchen aus Ostberlin» und dem Rockstar aus Hamburg, die zuvor mehr als fünf Jahre lang in Berlin lief, geht in überarbeiteter Fassung bis Sommer nächsten Jahres im Operettenhaus über die Bühne. Hamburg ist seit langem die Wahlheimat des 70-Jährigen.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Das Ost-West-Musical „Hinterm Horizont“ mit Hits von Udo Lindenberg feierte am 10.11.2016 im Hamburger Operettenhaus auf dem Kiez Hamburg Premiere mit Udo Lindenberg, Bürgermeister Olaf Scholz und Ehefrau Britta Ernst, Albert und Edda Darboven, Gerhard und Katharina Delling, Lutz Marmor, Tetje und Carola Mierendorf, Gerrit und Nicky Braun, Frederik und Johanna Braun, Klaus und Ilona Baumgart, Susanne und Rüdiger Kowalke, Bruno Labbadia, Sascha Rotermund und Carolin Fortenbacher, Rhea Harder, Vicky Leandros, Tanja Schumann, Alexander "Sascha"Wussow und Begleitung, Gottfried Böttger, Sonya Kraus, Brigitte Janner, Sandra Quadflieg, Christian Rach, Willhelm Wieben und Dagmar Berghoff, Ulrich Waller, Olivia Jones, Djamila Mendil und Wolfgang Fierek, Wietske van Tongeren und Ehemann Martin Pasching, Anke Harnack und Begleitung, Gabi Bauer und Begleitung, Tita Do Rego Silva, Peggy Parnass, Clemens Teichmann