Elmenhorst (rtn) Ein 18-Jähriger Fahranfänger ist am Freitag auf der Sülfelder Strasse schwer verletzt worden. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der junge Mann mit dem Rettungshubschrauber Christoph Hansa in die Unfallklinik gebracht.



Nach ersten Angaben der Polizei hatte der junge Autofahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen Audi A 3 verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich, und lag quer vor einem Gartenhaus. Der Mann wurde aus dem Auto herausgeschleudert und blieb unter dem Auto liegen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte ragten Kopf und Füße jeweils an den Seiten des Audi A3 hervor. Die Feuerwehrleute hoben den Wagen an und befreiten den Mann. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Sülfelder Strasse voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.



Im Einsatz waren: FF Elmenhorst, FF Fischbek, FF Bargfeld-Stegen, Rettungsdienst, Notarzt, Rettungshubschrauber Christoph Hansa und die Polizei