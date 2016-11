(rtn) Drei Autofahrer wurden am Freitagnachmittag in Bargteheide verletzt, einer davon schwer. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden alle drei Verletzten ins Krankenhaus gebracht.



Nach ersten Angaben der Polizei waren vor einer Ampel an der Kreuzung Hammoorer Chaussee zur Otto-Hahn-Strasse vier Autos zusammengeprallt. Möglicherweise hatte einer der Autofahrer einen Rückstau vor der Ampel zu spät bemerkt. Die Leitstelle hatte auf Grund erster Unfallmeldungen ein Großaufgebot von Rettungskräften zum Unfallort geschickt. Zwei Verletzte waren schnell versorgt. Ein älterer Autofahrer war etwa eine Stunde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Wegen einer Hüftverletzung hatte sich der Notarzt für eine patientengerechte Rettung entschieden. Feuerwehrleute der FF Bargteheide schnitten mit schwerem Gerät vorsichtig die Türen des Fahrzeugs zur patientenschonenden Rettung ab. Dann wurde der Mann aus dem Fahrzeugwrack herausgeholt. Rettungsdienst und Notarzt hatten ihn während dieser Arbeiten ständig betreut. Während der aufwändigen Rettungsarbeiten hatte die Polizei die Verbindungsstrasse zwischen Hammoor und Bargteheide komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es kam zu Behinderungen im Feierabendverkehr.





Im Einsatz waren: FF Bargeteide, Rettungsdienst, Notarzt, Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), Leitender Notarzt (LNA) Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (Orgl), Technische Einsatzleitung (TEL), SEG Transport (Schnelleinsatzgruppe) und mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei.