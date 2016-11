Hamburg (rtn) Seit über 20 Jahre malt der 52jährige erfolgreich in seinem Wiener Atelier von Sammlern heiß begehrte Kunstwerke. Nun sind die Originale von Alexander "Sascha" Wussow auf Leinwand in der Galerie Udo Lindenberg & more in der Europa-Passage zu bewundern.



Berühmt machten ihn die Blockbuster Serie "Das Erbe der Guldenburgs" und preisgekrönte Kinofilme. Später dann die Filme der Schwarzwaldklinig, Rosamunde Pilcher, Traumschiff, zahlreiche Krimis und andere Fernsehproduktionen. Aber er spielte auch Theater an großen deutschen und österreichischen Bühnen.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Alexander Sascha Wussow mit Lebensgefährtin Andrea Mostler, Wolfgang Fierek mit Djamila Mendil