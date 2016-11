Hamburg (rtn) Nach einem Unfall wurde am frühen Samstagmorgen die Brücke über die A 1 in Moorfleet für längere Zeit voll gesperrt. Ein LKW-Gespann war dort bei Glatteis in die Böschung gerutscht.



Nach ersten Erkenntnissen war die Fahrerin des LKW auf der Andreas-Meyer-Straße in Richtung Zentrum unterwegs, als sie Höhe der Autobahnbrücke bei Straßenglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam nach rechts von der Straße ab und rutschte in die Böschung. Die Besatzung eines Gard-KTW versorgte die LKW-Fahrerin und sicherte die Unfallstelle bei Nebel bis zum Eintreffen der Feuerwehr ab. Feuerwehrleute zogen danach mit schwerem Gerät den LKW wieder aus der Böschung heraus.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Öjendorf, Billstedt, Rettungsdienst, UDI Kran AB-Kran 32 (Umwelt+ Technikwache Wilhelmsburg ) und die Polizei