(rtn) Auf dem Autohof an der Großmannstrasse in Hamburg-Billbrook sind in der Nacht drei Zugmaschinen von geparkten Lastwagen ausgebrannt. Ein LKW-Fahrer war aufgewacht und hatte das Feuer bemerkt. Eigene Löschversuche schlugen fehl.



Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute mit Wasser und Schaum die Flammen ab. Gleichzeitig wurden die Fahrerkabinen nebenstehender LKW kontrolliert. Dazu brachen die Feuerwehrleute die Türen mit Spreizer und Schere auf. Dabei fanden die Retter aber keinen schlafenden LKW-Fahrer vor. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen an. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Moorfleet, Billstedt, Rothenburgsort-Veddel,

der Bereichsführer Marschlande Sebastian Struss, Rettungsdienst und mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei