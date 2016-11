(rtn) Rauchmelder piepten und es roch verbrannt. Angebranntes Essen auf dem Herd hat am Nachmittag einen Einsatz für die Feuerwehr im Casinopark in Wentorf ausgelöst.



Feuerwehrleute rückten unter Atemschutz in die betroffene Erdgeschosswohnung vor, nahmen den Topf vom Herd und schalteten diesen aus. Menschen wurden nicht verletzt. Die Wohnung war leer. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Wohnung druckbelüftet. Alle Bewohner konnten wieder ins Haus zurück.





Im Einsatz waren FF Wentorf, Rettungsdienst und Polizei