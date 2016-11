rtn) Florian Silbereisen präsentiert 2016 zum ersten Mal die Schlager des Jahres aus dem Congress Centrum in Suhl. Damit tritt der Lebensgefährte von Helene Fischer die Nachfolge von Bernhard Brink im MDR an.

Aufzeichnet wurden die Schlager des Jahres 2016 bereits am Freitag, den 11.11. Die Übertragung im MDR erfolgt dann am 10.12. Auftreten werden nur Stars, die in diesem Jahr mindesten einen Nummer 1 Hit gelandet haben. Bei "Schlager des Sommers" konnte Florian Silbereisen bereits einen sensationellen Einstand als Moderator dieser Sendereihe feiern.



MDR Sendung die Schlager des Jahres 2016 Aufzeichnung im Congress Centrum in Suhl am 11.11.2016 mit Florian Silbereisen, Stefanie Hertel, Anita & Alexandra Hoffmann, Sarah Jane Scott, Vanessa Mai, Michelle, Franziska Wiese, Uta Bresan, Santiano, Helmut Lotti, Frank Schoebel, Monika Martin, Julia Lindholm, Kim Fisher, Heinz Rudolf Kunze, Oonagh, Brunner & Stelzer, DJ Oetzi, Christian Lais, Ute Freudenberg, Linda Hesse, Dieter Voss, Maite Kelly, Olaf Berger, Nicole, Olaf Malolepski, Bernhard Brink, Feuerherz, Mareile Höppner