(rtn/ots) Mit einer Großrazzia ist die Polizei gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz "Islamischer Staat" vorgegangen. In zehn Bundesländern hat die Polizei Wohnungen und Büros der radikal-salafistischen Vereinigung "Die wahre Religion" durchsucht, darunter sind auch mehrere Objekte in Schleswig-Holstein und Hamburg.



Der Bundesinnenminister hat am heutigen Dienstag, 15. November 2016, die Vereinigung „Die wahre Religion“ (DWR) alias „LIES! Stiftung“ / „Stiftung LIES“ einschließlich ihrer Teilorganisationen verboten. Die Gründe: DWR richtet sich aggressiv-kämpferisch gegen die verfassungsmäßige Ordnung sowie gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Sie vertritt eine Ideologie, welche die verfassungsmäßige Ordnung verdrängt und den militanten Jihad befürwortet. Außerdem ist DWR ein bundesweit einzigartiges Rekrutierungs- und Sammelbecken für jihadistische Salafisten – darunter solche, die Richtung Syrien und Irak ausreisen wollen, um dort den bewaffneten Jihad zu unterstützen.



In Hamburg sind vier Objekte betroffen, darunter die Taqwa-Moschee in Harburg, die nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes zentraler Anlaufpunkt der jihadistischen Szene ist. An den Maßnahmen hier vor Ort sind heute gut 60 Beamtinnen und Beamte der Hamburger Innenbehörde und Polizei Hamburg beteiligt.



„Die heutige Aktion ist ein wirkungsvoller Schlag gegen die jihadistische Szene und ein Zeichen für unsere wehrhafte, abwehrbereite Demokratie“, sagt Hamburgs Innensenator Andy Grote. „Das heutige Verbot ist Rückenwind für unsere harte Hamburger Linie gegen gewaltorientierte extremistische Fanatiker, die eine Gesellschaftsordnung errichten wollen, die mit unserer freiheitlichen Grundordnung nicht das Geringste zu tun hat. Ich freue mich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Innenbehörde, Verfassungsschutz und Polizei seit Monaten intensiv an der Vorbereitung und auch an der heutigen Durchführung der bundesweit laufenden Exekutivmaßnahme beteiligt waren und sind. Hamburger Erkenntnisse haben maßgeblich mit dazu beigetragen, dass ein Verbot dieser aggressiv gegen unsere Demokratie kämpfenden Vereinigung möglich wurde. Hamburg ist bundesweit Vorreiter beim Vorgehen gegen islamistische Koranverteilungsstände – auch dies ein Zeichen dafür, dass wir alle uns zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mittel gegen Extremisten jedweder Richtung einsetzen werden, um die Sicherheit der Menschen in Hamburg zu gewährleisten.“



Seit Mai 2016 wurden in Hamburg mehr als 30 Anträge für salafistische Info-Stände abgelehnt; den Einzelanmeldern konnten mit Erkenntnissen des Verfassungsschutzes in Form von Behördenzeugnissen jihadistische Bezüge in einer Qualität nachgewiesen werden, die das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte in die Lage versetzte, die Genehmigung zu versagen. Seitdem gab es in Hamburg keine Salafisten-Stände mehr.

Quelle: HHer Senat - Innensenator