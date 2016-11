(rtn) Jan Georg Schüttes neuester ARD/WDR-Fernsehfilm „Wellness für Paare“ handelt von fünf Paaren, die an einem Wellness-Wochenende neben den üblichen Anwendungen auch das neueste Angebot des Hotels ausprobieren: eine Paar-Therapie. Premiere im Abaton.



Jan Georg Schütte lud zum Improvisations-Dreh und alle kamen: Die Darsteller bekommen keine fertigen Dialoge, sondern nur Rollenbeschreibungen und das eine oder andere Detail über ihre Mitspieler an die Hand. Dann heißt es: zeige, was du kannst.



Die improvisierte Spielhandlung wird mit vielen Kameras gleichzeitig aufgezeichnet. Diesmal hat sich eine Top-Riege deutscher Darsteller – zu Paaren gepaart – in einem Wellness-Hotel getroffen – in der Hoffnung auf Entspannung nach jahrelangem Beziehungsalltag. Quelle: Abaton Kino



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Bjarne Mädel, Anneke Kim Sarnau, Katharina Marie Schubert, Gabriela Maria Schmeide und Michael Wittenborn, Jan Georg Schütte, Therapeuten Martha Nelle, Jörg Pannenbäcker und Martin Horn