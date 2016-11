(rtn) Ein bisher nicht näher bekannte Flüssigkeit verunreinigte am Dienstag die Trave in Bad Oldesloe. Mitarbeiter der Stadtwerke hatte die schillernde Spur bei einer Überprüfung der Abwasserleitungen beim Weg am Stadtarm entdeckt und die Feuerwehr informiert.



Mit einem Schlauchboot fuhren Feuerwehrleute das Gewässer ab und hatten die Austrittsstelle unter einer Brücke an der Hagenstrasse lokalisiert. Mit zwei Ölschlängeln sicherten die Feuerwehrleute diese Stelle gegen ein weiteres Ausbreiten auf dem Gewässer ab. Parallel wurden die Kanalisationsschächte im Nahbereich überprüft. Der weitere Bereich wird jetzt von Mitarbeitern der Stadtwerke kontrolliert.

Im Einsatz waren: FF Bad Oldesloe, Polizei, Stadtwerke