(rtn) Er war der Komponist und Texter des Erfolgsduos Simon & Garfunkel. Zwischen 1967 und 1970 hatten sie etliche Spitzenreiter wie «I Am A Rock» oder «Bridge Over Troubled Water». Jetzt ist Paul Simon auf Tour unterwegs. Gestern war er im Hallenstadion Zürich zu Gast.





Der studierte Rechtswissenschaftler liess sich von viktorianischen Balladen, James-Joyce-Romanen, aber auch Kritzeleien in öffentlichen WCs und einem Reimlexikon inspirieren. Bis heute als Sternstunde gilt das legendäre Reunion-Konzert des Duos im New Yorker Central Park, wo sie 1981 vor über 400 000 Menschen auftraten.



Paul Simon hat sich mit Klassikern von «Mrs. Robinson» bis «Still Crazy After All These Years» als einer der besten und begabtesten Songwriter und Interpreten der Rockhistorie etabliert. Quelle: Hallenstadion Zürich