(rtn) Gerade erschien "Das Vorsorge-Buch". In der Sendung sagt Dr. Marianne Koch, wie Körper und Seele gesund bleiben, warum jeder für lebenslanges Lernen offen sein sollte und Einsamkeit oft so gefährlich ist.



Anton Hofreiter, Politiker

Er ist Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag. In der Sendung erzählt Hofreiter vom Parteitag und spricht über die Vermögenssteuer für „Superreiche“.



Ulf Poschardt, Journalist

Der Journalist bezeichnet Hofreiter als "authentischen Öko". In der Sendung sagt Poschardt, wie er den Parteitag der Grünen erlebt hat und wie er zu einem Bundespräsidenten Steinmeier steht.



Dagur Sigurdsson, Handballtrainer

Er wurde als "Welthandballtrainer des Jahres 2016" ausgezeichnet. In der Sendung spricht Sigurdsson über seine Autobiographie "Feuer und Eis" und seine isländische Heimat.



Bela B, Musiker

Als Schlagzeuger der Punkrock-Band "Die Ärzte" wurde Bela B berühmt. Er sagt, warum ihn Punk begeistert und spricht über sein Live-Hörspiel Projekt "Sartana". Quelle: ZDF