(rtn) Das Ohnsorg-Theater präsentiert als Weihnachtsmärchen "Die Kleine Meerjungfrau" nach der Geschichte von Hans Christian Andersen. Premiere ist am 18. November. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.





Michelle, die kleine Meerjungfrau, ist zufrieden und glücklich: Gemeinsam mit ihrem liebevollen Papa Poseidon, dem tollpatschigen Kugelfisch Klößchen und ihrer Seepferdchen-Gouvernante Madame Serafina verlebt sie am Meeresgrund herrliche Zeiten. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht der junge Prinz Alexander, den Michelle vor dem Ertrinken rettet. Die kleine Meerjungfrau verliebt sich auf der Stelle – und wünscht sich fortan nichts sehnlicher als ein Mensch zu sein: Auf ihren eigenen Beinen möchte sie mit ihrem Prinzen ins Glück tanzen! Die hinterhältige Meerhexe will ihr diesen Wunsch wohl erfüllen, aber nur, wenn sie dafür Michelles wunderschöne Stimme als Lohn erhält! Doch wie soll die kleine Meerjungfrau ihren Prinzen ohne Worte von ihrer Liebe überzeugen?

Zum Glück hilft der gewitzte spanische Pelikan Pedro dem Liebesglück auf die Sprünge und sorgt für ein märchenhaftes Happy End. Quelle: Ohnsorg-Theater



Besetzung: Elena Zvirbulis, Tanja Bahmani, Kristina Bremer, Kristin Lenhardt, Benajamin Beckmann, Markus Gillich, Evangelos Sargantzo



Inszenierung Sandra Keck, Musikalische Leitung Stefan Hiller, Bühnenbild Hans Winkler, Kostüme Christine Jacob, Choreografie Stephan Grün



Die kleine Meerjungfrau

18. November - 27. Dezember 2016 / Großes Haus

Weihnachtsmärchen nach der Geschichte von Hans Christian Andersen

Von Sandra Keck mit der Musik von Stefan Hiller

Ab vier Jahren, auf Hochdeutsch