(rtn) Der Kieler Landtag ist am Mittwoch in seine dreitägige Sitzung gestartet und

debattiert in seiner November-Tagung unter anderem über Vogelgrippe, Kitas und Innere Sicherheit.





Landtagspräsident Klaus Schlie hat zu Beginn der Tagung mit dem Sozialdemokraten Stefan Bolln einen neuen Abgeordneten verpflichtet. Der 46-jährige Schatzmeister der Landes-SPD und Ortsvereinsvorsitzende in Barmstedt (Kreis Pinneberg) rückt für seine Parteigenossin Simone Lange nach.



Im Mittelpunkt der Tagung stehen die im Rahmen einer Aktuellen Stunde auf die Agenda gehobenen Landesgelder für die Kommunen, eine Bilanz des Tariftreuegesetzes, Berichte zur Kultur sowie Vorschläge für eine Digitale Agenda. Außerdem hat die Regierung eine Erklärung zu den jüngsten Ergebnissen der bundesweiten Schulbildungsstudie angekündigt.



Über einen Dringlichkeitsantrag haben die Koalitionsfraktionen das Thema Geflügelpest in die Sitzung eingebracht. Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) soll im Plenum über die aktuelle Situation und Gegenmaßnahmen berichten.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Politik Schleswig-Holstein - Landtag - November-Tagung Sitzung im Kieler Landes am 16.11.16 mit Robert Habeck - Torsten Albig - Daniel Günther - Christopher Vogt - Stefan Studt - Kristin Alheit - Britta Ernst - Ines Strehlau - Klaus Schlie - Ralf Stegner - Lars Winter - Monika Heinold - Hans-Jörn Arp - Klaus Schlie und Vereidigung Stefan Bolln