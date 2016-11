(rtn) Vier Menschen starben am 10. März 2014 bei einer verheerenden Gasexplosion in Itzehoe (Kreis Steinburg), elf wurden verletzt. Zweieinhalb Jahre nach der Explosion will das Amtsgericht Itzehoe ab Mittwoch die Schuldfrage klären.



Auf der Anklagebank sitzen nach Angaben eines Justizsprechers ein Polier und ein Baggerfahrer. Die Staatsanwalt wirft ihnen fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vor.



Der angeklagte Baggerfahrer wies die Vorwürfe zu Prozessbeginn zurück. Die Arbeiten an der Kanalisation seien vorschriftsmäßig und sorgfältig ausgeführt worden, sagte der 52-Jährige am Mittwoch. Der ein Jahr jüngere Vorarbeiter verweigerte die Aussage.



Ein Fehler bei der Digitalisierung des Straßenkatasters Mitte der 1970er Jahre könnte das Unglück ausgelöst haben – denn eine kleine Gasleitung in der Schützenstraße war offenbar vergessen worden. Zweieinhalb Jahre nach der Explosion will das Amtsgericht Itzehoe ab Mittwoch die Schuldfrage klären. Quellen: shz, dpa, rtn