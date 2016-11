(rtn) Seit 2008 ist Autorin und Regisseurin Sarah Gärtner mit Claus Theo Gärtner verheiratet. In der Sendung erzählt Gärtner, wie sie ihren Mann kennengelernt und welche Rolle "Ein Fall für Zwei" dabei gespielt hat.



Claus Theo Gärtner, Schauspieler

32 Jahre spielte er die Rolle des Privatdetektiven "Matula" in der Krimiserie "Ein Fall für Zwei". In der Sendung spricht Gärtner über seine Autobiographie.



Tobias Fenneker, Journalist

Heute ist der zweite Prozesstag im „Fall Höxter". In der Sendung erzählt Fenneker, wie er die beiden Täter vor Gericht erlebt und welche Neuigkeiten er erfahren hat.



Olaf Seiche über den "Säurefassmörder"

1991 wurde seine Mutter vom sogenannten "Säurefassmörder" entführt. Sieben Tage später ließ der Täter sein Opfer frei. Olaf Seiche erzählt, wie seine Mutter mit dem Erlebten umgegangen ist.



Dr. Thomas Müller, Kriminalpsychologe

Er traf den Säurefassmörder Lutz Reinstrom im Gefängnis und weiß: "Bei Sadisten ist in der Regel alles geplant, bis auf die Opfer". Der Kriminalpsychologe erzählt von seiner Begegnung. Dazu Bilder vom Prozessauftakt im Jahr 1991



Jens Sembdner, Musiker

Mit der Gruppe "Die Prinzen" feiert Sembdner große Erfolge. Vor 15 Jahren verlor er seine Frau durch Suizid. Der Musiker erzählt, wie es ihm gelang, mit dem Verlust umzugehen.