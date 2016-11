(rtn) Bei einem Unfall wurde am Donnerstag auf der B 404 eine junge Mutter aus Kiel und ihr ein Jahre alter Sohn verletzt.

Die 26-Jährige Frau war aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Campingmobil zwischen Lütjensee und Grönwohld von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich etwa 200 Meter vor der Ausfahrt Grönwohld in der Böschung und blieb auf der Seite liegen. Ein Baum hat das Abrutschen des Wohnmobils in einen Wassergraben gestoppt.



Ersthelfer hatten die Frau und das Kind kurz vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits aus dem Fahrzeug herausgeholt. Nach einer Erstversorgung wurden Mutter und Kind mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei. Zu größeren Behinderungen kam es nicht.