(rtn/ots) Die KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH hat in 2016 nach erfolgter europaweiter Ausschreibung 25 neue Omnibusse für den Linienverkehr beschafft.

Die acht Normalwagen mit zwölf Meter Gesamtlänge und 17 Gelenkwagen mit 18,75 Meter Gesamtlänge kommen sämtlich von MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. Die Fahrzeuge erfüllen die EURO 6 Abgasnorm und tragen das Umweltzeichen blauer Engel, da sie lärm- und schadstoffarm sind.



Die KVG hat damit in 2016 bislang 6,1 Mio. EURO in die Erneuerung und Erweiterung des Fuhrparks investiert und ihren aus 168 Fahrzeugen bestehenden Fuhrpark mit einem Durchschnittsalter von unter 6,5 Jahren deutlich verjüngt und nunmehr 53 Fahrzeuge mit der Abgasnorm EURO 6 im Fuhrpark. Ein Normalwagen wird in 2016 noch geliefert, so dass zum Ende des Jahres 169 Fahrzeuge im Linienverkehr bei der KVG eingesetzt werden.



Um den Zugang der 25 Fahrzeuge zu dokumentieren hat die KVG auf dem Gelände des Ostuferhafes der Seehafen Kiel GmbH & Co. KG Film- und Fotoaufnahmen gemacht. Auf der Internetseite der KVG (www.kvg-kiel.de) oder dem KVG YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCRZzYo3kUsQ10MEORK0o--Q) ist das Ergebnis gepostet. Im Dezember erweitert das 26. MAN-Fahrzeug aus der Ausschreibung den Fuhrpark der KVG.



Alle Fahrzeuge der KVG ab Baujahr 2010 sind an der zweiten Tür mit einem erweiterten Stehperron ausgestattet, welcher zwei Stellplätze für Rollstühle bietet und darüber hinaus noch Platz für einen Kinderwagen bzw. Rollator hat. Nach diesem Innenraumkonzept hat die KVG jetzt seit den Neuzugängen von 2016 22 Normal- und 78 Gelenkfahrzeuge mit der Möglichkeit zur Mitnahme von zwei Rollstühlen und einem Kinderwagen bzw. bis zu drei Kinderwagen, wenn die Rollstuhlplätze nicht belegt sind, im Fuhrpark.

Wenigstens 12 Sitzplätze sind ebenerdig und ohne Stufen oder Podeste zu erreichen.

Mit diesem Innenraumkonzept begegnet die KVG den Herausforderungen des städtischen ÖPNV mit der für die meisten Fahrgäste kurzen Fahrzeit bei wachsendem Durchschnittalter der Fahrgäste am besten.



Auch die in 2016 in den Linienverkehr gestellten Fahrzeuge haben aus ökologischen Gründen keine Klimaanlage, um den dafür erforderlichen Kraftstoffmehrbedarf zu vermeiden.



Im kommenden Jahr wird die KVG 22 Fahrzeuge geliefert bekommen, darunter erstmals 10 Dieselhybrid-Gelenkfahrzeuge. Der Fuhrpark wird Ende 2017 dann aus 174 Fahrzeugen für den Linienverkehr bestehen.