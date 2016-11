(rtn) Milena Tscharntke und Maximilian Mundt waren bei der Premiere des Films Radio Heimat im Abaton Kino Hamburg zu Gast.





Ihre Spitznamen sind Pommes, Spüli und Mücke. Und dann ist da Frank, der uns mitnimmt in die Jugend dieser „Viererbande“ im Ruhrpott in den 80ern. Wenn wir die Jungs mit ihren Schnacks und Pilstrink-Attacken kennenlernen, geht alles um den ersten Sex. Für alle vier ist Carola das schönste Mädchen der Welt, aber irgendwie unerreichbar.



Frei nach den launigen Kurzgeschichten des Bochumer Kult-Autors Frank Goosen entstand dieses kurze, knackige Ruhrpott-Portrait. Neben den vier jungen Helden fanden die Filmemacher um Matthias Kutschmann jede Menge starke Erwachsenen-Darsteller, die bereit waren mal so richtig dick aufzutragen. Quelle: Abaton